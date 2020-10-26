Son dakika gündem: Polisten kaçan şüpheli, dernek binasında yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan ve kumar oynatıldığı belirlenen dernek binasına giren zanlının da aralarında olduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tepebaşı ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde devriye görevine çıkan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timleri, şüphe üzerine bir kişiyi takibe aldı.

Polisleri fark ederek kaçmaya başlayan ve girdiği dernek binasında yakalanan zanlının üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Binada savcılık izniyle arama yapan Asayiş Şubesine bağlı ekipler, iki tabanca, bir miktar uyuşturucu, kumar makineleri ve ekipmanları buldu.

Polisten kaçan zanlı ve dernek başkanının da aralarında olduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.