Eskişehir'de polisten kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Eskişehir 'de polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan şüpheli tabanca ile birlikte yakalandı.

Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş