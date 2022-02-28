Eskişehir'de polisten kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de polisten kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

28.02.2022 14:31
Eskişehir'de polisten kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Eskişehir'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçtıktan sonra kovalamaca sonucu ruhsatsız tabanca ve telsizle yakalanan zanlı tutuklandı.

Eskişehir'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçtıktan sonra kovalamaca sonucu ruhsatsız tabanca ve telsizle yakalanan zanlı tutuklandı.

Tepebaşı ilçesinde devriye görevi yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri durumundan şüphelendikleri kişiye takibe aldı.

Polisleri fark ederek kaçan şüpheli T.G, kovalamaca sonucu gözaltına alındı. Bu kişinin üzerinde yapılan aramada tabanca ile el telsizi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Eskişehir'de polisten kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
Eskişehir'de polisten kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
Eskişehir'de polisten kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
Eskişehir'de polisten kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

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Ruhsatsız Silah, Eskişehir, Tepebaşı, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de polisten kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika


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