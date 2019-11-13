Eskişehir'de polisten kaçan şüpheli, uyuşturucu ve silahla yakalandı

"Kasten yaralama, kullanmak için uyuşturucu satın almak, Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet ve örgüt kurmak" suçlarından emniyette kaydı bulunduğu belirlenen zanlının işlemleri sürüyor.

Gözaltına alınan şüphelinin üst aramasında tabanca, pompalı tüfek, 12,56 gram eroin ve 2,12 gram kokain ele geçirildi.

Polisleri fark ederek kaçan zanlı Fahrettin D. (35), kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.

Kurtuluş Mahallesi Alkış Sokağı'nda devriye görevini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yunus Timleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi takibe aldı.

Eskişehir 'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

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