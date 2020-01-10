Eskişehir'de porsuk çayı, buz tuttu - Son Dakika

Eskişehir'de Porsuk Çayı, buz tuttu

ESKİŞEHİR'de hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düşerken, Porsuk Çayı'nın kent merkezinden geçen bölümlerinde suyun yüzeyi buz tutarak dondu.

Eskişehir'de hava sıcaklığı sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü. Günlük yaşamı olumsuz etkileyen soğuk hava nedeniyle Porsuk Çayı'nın kent merkezinden geçen bölümlerinde yer yer su yüzeyi buz tuttu. Turistlik amaçlı kullanılan tekne ve gondollar da çayın buz tutması nedeniyle tura çıkamadı. Bazı vatandaşlarda buz tutan Porsuk Çayı manzarasını cep telefonlarıyla fotoğrafladı. Meteoroloji verilerine Eskişehir'de hava sıcaklığı iki gün boyunca sıfırın altında 3-4 derece olacak.