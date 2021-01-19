Meteoroloji verilerine göre, Eskişehir'de gün içinde en yüksek eksi 3 derece olan hava sıcaklığı gece eksi 18 dereceye kadar düşecek. Kentte soğuk hava bir süre daha devam edecek.

Kaynak: DHA

Porsuk çayı, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de Porsuk Çayı, buz tuttu - Son Dakika

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