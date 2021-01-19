Eskişehir'de Porsuk Çayı, buz tuttu - Son Dakika
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Eskişehir'de Porsuk Çayı, buz tuttu

19.01.2021 10:23
Eskişehir'de Porsuk Çayı, buz tuttu

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nın kent merkezinden geçen bölümü, hava sıcaklığının eksi 17 dereceye kadar düşmesi nedeniyle buz tuttu.

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nın kent merkezinden geçen bölümü, hava sıcaklığının eksi 17 dereceye kadar düşmesi nedeniyle buz tuttu.

Eskişehir'de hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altında 17 dereceye kadar düştü. Soğuk hava nedeniyle Porsuk Çayı'nın kent merkezinden geçen bölümü buz tuttu. Vatandaşlar, cep telefonları ile buz tutan Porsuk Çayı'nı fotoğrafladı.

SOĞUK HAVA DEVAM EDECEK

Meteoroloji verilerine göre, Eskişehir'de gün içinde en yüksek eksi 3 derece olan hava sıcaklığı  gece eksi 18 dereceye kadar düşecek. Kentte soğuk hava bir süre daha devam edecek.


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Kaynak: DHA

Porsuk çayı, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Porsuk Çayı, buz tuttu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Porsuk Çayı, buz tuttu - Son Dakika
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