Porsuk Çayı'na düşen Afganlı çocuk, hayatını kaybetti - Son Dakika
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Porsuk Çayı'na düşen Afganlı çocuk, hayatını kaybetti

21.08.2022 18:24
Porsuk Çayı'na düşen Afganlı çocuk, hayatını kaybetti

ESKİŞEHİR'de Porsuk Çayı'na düşen Afganistan uyruklu Azizullah Arap (14) hayatını kaybetti.

ESKİŞEHİR'de Porsuk Çayı'na düşen Afganistan uyruklu Azizullah Arap (14) hayatını kaybetti.

Tepebaşı ilçesinde ailesiyle birlikte oturan Afganistan uyruklu Azizullah Arap, dün akşam evinden çıktıktan sonra bir daha dönmedi. Çevrede arama yapan aile, çocuklarına ulaşamayınca polise kayıp başvurusu yaptı. İhbarla harekete geçen ekipler, Porsuk Çayı'nın Yeni Mahalle'den geçen bölümünde çocuğun çantasını buldu. Porsuk Çayı'na düştüğü tahmin edilen Arap'ı aramak için AFAD, AKUT ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı. Dalgıçlar, 2 saatlik çalışmanın ardından Arap'ın cansız bedenini, çantasının bulunduğu noktadan 500 metre uzaklıkta buldu. İnceleme sonrası Azizullah Arap'ın cenazesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.


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14 yaşındaki çocuğun Porsuk Çayı'nda cansız bedenine ulaşıldı 14 yaşındaki çocuğun Porsuk Çayı'nda cansız bedenine ulaşıldı Eskişehir'de kayıp olarak aranan Afganistan uyruklu çocuğun cesedi bulundu Eskişehir'de kayıp olarak aranan Afganistan uyruklu çocuğun cesedi bulundu
Kaynak: DHA

Porsuk çayı, Afganistan, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Porsuk Çayı'na düşen Afganlı çocuk, hayatını kaybetti - Son Dakika
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