Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen kadın kurtarıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen kadın kurtarıldı

19.04.2022 12:26
Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen kadın kurtarıldı

Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen kadın kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen kadın kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi'ndeki köprünün yanında bulunan H.O. (34) adlı kadın, dengesini yitirerek Porsuk Çayı'na düştü.

Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan H.O'ya (34) ilk müdahale, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince yapıldı.

Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen kadın kurtarıldı
Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen kadın kurtarıldı

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Porsuk çayı, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen kadın kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen kadın kurtarıldı - Son Dakika
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