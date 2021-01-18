Son dakika haberleri... ESKİŞEHİR - Porsuk Çayı'na düşen kişi kurtarıldı - Son Dakika

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Eskişehir 'de Porsuk Çayı'na düşen kişi polis ekiplerince kurtarıldı.

Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya gençlik fotoğrafını paylaştı, herkes Latif Doğan'a benzetti

Bir kız çocuğu ve dört kadına elle cinsel istismarda bulunan apartman görevlisi yakalandı