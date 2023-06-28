Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda boğulan gençlerin şakalaştıkları anlar görüntülendi

ESKİŞEHİR'de, yüzmeye girdikleri Porsuk Çayı'nda boğulan Fatih Er (22) ile kurtarılıp hastanede tedaviye alınan Hulusi Taha Pınar'ın (14), suya girip şakalaştıkları görüntüler ortaya çıktı.

Kentte, dün saat 20.00 sıralarında, Hulusi Taha Pınar ile Şırnak'ta asker olduğu ve 15 gün önce hava değişim iznine geldiği öğrenilen Fatih Er, Porsuk Çayı'nın Kırmızıtoprak Mahallesi Nilay Sokak'tan geçen mevkisinden suya girdi. Kendi aralarında şakalaşan 2 kişi, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Porsuk Çayı kenarında arkadaşlarıyla oturan Enes Hasan Şen, durumu fark edip suya atlayarak Pınar'ı kıyıya çıkardı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hulusi Taha Pınar, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Porsuk Çayı'nda kaybolan Fatih Er için bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekiplerinin yanı sıra kentteki AKUT, Dorlion Arama Kurtarma (DAK), Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma (OBAK) ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmayla dalgıçlar tarafından yaklaşık 2 saat sonra Fatih Er'in cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Er'in cenazesi, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi süren Hulusi Taha Pınar ile hayatını kaybeden Fatih Er'in Porsuk Çayı'na girdiği anlara dair cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Pınar ve Er'in suya birlikte atlayıp bir süre yüzdüğü ve çevresindeki arkadaşlarıyla şakalaştıkları görüldü.