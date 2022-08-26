Cesedi Porsuk Çayı'nda boğulan 14 yaşındaki Azizullah'ın ölüm nedeni belirlendi - Son Dakika
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Cesedi Porsuk Çayı'nda boğulan 14 yaşındaki Azizullah'ın ölüm nedeni belirlendi

26.08.2022 10:14
Cesedi Porsuk Çayı'nda boğulan 14 yaşındaki Azizullah'ın ölüm nedeni belirlendi

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda cansız bedenine ulaşılan 14 yaşındaki Afganistan uyruklu Azizullah Arap'ın ölüm nedeninin ilk belirlemelere göre boğulma olduğu tespit edildi.

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda cansız bedenine ulaşılan 14 yaşındaki Afganistan uyruklu Azizullah Arap'ın ölüm nedeninin ilk belirlemelere göre boğulma olduğu tespit edildi.

Eskişehir'de bir süredir kendisinden haber alınamayan Azizullah Arap'ın Yeni Mahalle Porsuk Çayı kenarında çantası bulundu. Suya düşme şüphesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri arama çalışması başlattı. Su içinde arama yapılmak üzere bölgeye AFAD ve AKUT dalgıçları sevk edildi. Çayda yapılan yaklaşık 1 saatlik arama sonucunda 14 yaşındaki Azizullah'ın cansız bedenine ulaşıldı. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan Azizullah'ın cesedi otopsi işlemleri için ESOGÜ Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlk incelemelere göre ölüm nedeni boğulma

Azizullah Arap'ın vücudunda darp izleri bulunduğu ve suya atıldığına dair iddialar ortaya atılmıştı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Azizullah Arap'ın ölüm nedeninin ilk incelemelere göre boğulma olduğu tespit edildi. Arap'ın bedeninde herhangi bir darp izi olmadığı bilgisine ulaşıldı. Detaylı inceleme için bedenin adli tıpa sevk edildiği, kesin ölüm nedeninin bu inceleme sonrasında belirleneceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Porsuk çayı, Afganistan, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cesedi Porsuk Çayı'nda boğulan 14 yaşındaki Azizullah'ın ölüm nedeni belirlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cesedi Porsuk Çayı'nda boğulan 14 yaşındaki Azizullah'ın ölüm nedeni belirlendi - Son Dakika
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