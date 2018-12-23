Eskişehir'de Puanlar Paylaşıldı

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Yeni Eskişehir
Stadyumu'nda oynanan maçta Eskişehirspor
ile Boluspor
1-1 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
14. dakikada organize gelişen Eskişehirspor'un atağında sol çaprazdan kaleyi gören Furgan Polat'ın şutu auta gitti. 31. dakikada sol çaprazdan içeri giren Cemali Sertel, Boluspor savunmasının ceza sahası içinde yaptığı müdahale sonrası yerde kaldı. Hakem Kutluhan Bilgiç
, penaltı noktasını gösterdi. 32. dakikada verilen penaltıyı gole çeviren Mehmet Feyzi Yıldırım, Eskişehirspor'u 1-0 öne geçirdi. 39. dakikada Özgür Can Özcan
'ın kafayla aşırttığı topta sol çaprazdan vuruşu yapan Guido Koçer kaleyi bulamadı. 60. dakikada cepheden çalımlayarak getirdiği topta vuruşu yapan Guido Koçer'in şutu kaleci Ekrem'in müdahalesiyle kornere gitti. 62. dakikada Cemali'nin çizgiye inerek ceza sahası içine yerden sert kestiği ortaya kimse dokunamadı. 71. dakikada Mustafa Durak
'ın sol kanattan ceza sahası yayına çıkardığı topta, Umut Gündoğan
düzgün bir vuruşla fileleri sarstı. 1-1 78. dakikada Guido Koçer'in yaptığı vuruş kaleci Ekrem'den döndü. Dönen topta oluşan karambolde Eskişehirsporlu Talha Erdoğan, topu ceza sahası dışarısına uzaklaştırdı. 80. dakikada Fıratcan, sol çaprazdan topu içeri çekerek güzel bir vuruş yaptı. Top, kaleci Gökhan'ın müdahalesiyle direğe çarparak oyun alanına döndü.
KÜNYE
Stat: Yeni Eskişehir Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Uygar Bebek
, Hüsnü Emre Çelimli Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan
xxx, Semih Güler
xxx, Tolga Yakut xxx, Alperen Kocabaş
xx (Bedirhan Altunbaş dk. 66 x), Mehmet Feyzi Yıldırım xxx, Furgan Polat xx (Talha Erdoğan dk. 75 xx), Mehmet Özcan
xxx, Mevlüt Çelik xxx, İbrahim Halil
Öner xx (Metehan Altunbaş dk. 84 ?), Cemali Sertel xxx, Fıratcan Üzüm xx Yedekler: Ebrar Yiğit Aydın
, Kaan
Gül, Furkan Balaban
, İsmail Oykun Teknik Direktör: Fuat Çapa
Boluspor: Gökhan Değirmenci xx, Mamadou Diarra xx, İsmail Haktan
Odabaşı xx (Mustafa Durak dk. 65 xx), Chukwuma Emmanuel Akabueze xxx, İshak Çakmak
xx, Ufuk Budak
xx, Özgür Can Özcan x (Umut Gündoğan dk. 46 xxx), Daniel Svetoslavov Dimov xx, Guido Koçer xxx, Yusuf Emre Gültekin
xx (Mustafa Batuhan Altıntaş
dk. 83 ?), Hayrullah Bilazer x Yedekler: Gökhan Köstereli, Berkay
Tolga Dabanlı, Bilal Sebaihi, Mutlu Güler Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Goller: Mehmet Feyzi Yıldırım (dk. 32) (Eskişehirspor), Umut Gündoğan (dk. 71) (Boluspor) Sarı Kartlar: Özgür Özcan
, Emmanuel Akabueze, İshak Çakmak (Boluspor), Mevlüt Çelik (Eskişehirspor)
(Ersin Gökdağ/İHA)