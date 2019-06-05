Eskişehir'de ralli heyecanı

Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü (ESOK) tarafından organize edilen ve 2019 Avrupa Ralli Kupası'na dahil olan Uluslararası ESOK Rallisi 13-15 Haziran'da Eskişehir'de gerçekleştirilecek.

Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü (ESOK) tarafından organize edilen ve 2019 Avrupa Ralli Kupası'na dahil olan Uluslararası ESOK Rallisi 13-15 Haziran'da Eskişehir'de gerçekleştirilecek.

ESOK'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Ralli Şampiyonası, Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Zafer Vatansever Ralli Kupası'na da puan veren Uluslararası ESOK Rallisi'nde katılımcılar, Bozdağ eteklerindeki 432,94 kilometre uzunluğundaki parkurda, asfalt zeminli 8 özel etapta mücadele edecek.

Espark Alışveriş Merkezi önünde 13 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek seremoniyle başlayacak rallide, ekipler Kozkayı'daki 23,20 kilometre uzunluğundaki "Nejat Banaz" ile Sakarılıca mevkisindeki 14,98 kilometre uzunluğundaki "Zafer Vatansever" etaplarını ikişer kez geçtikten sonra Sazova Parkı'ndaki servis alanında günü tamamlayacak.

Ertesi gün yeniden direksiyon başına geçecek ekipler, bu kez Kümbetakpınar'daki 17,47 kilometre uzunluğundaki "Alfa" ile Dereyalak mevkisindeki 14,35 kilometre uzunluğundaki "19 Mayıs 1919" etapların ikişer kez geçtikten sonra Espark Alışveriş Merkezi'nde bitiş podyumuna ulaşabilmek için ter dökecek.

Uluslararası ESOK Rallisi'ne katılmak için başvuruların 10 Haziran Pazartesi günü sona ereceği bildirildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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