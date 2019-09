Eskişehir'de renkli yarı maraton

ESKİŞEHİR'de 20 kilometrelik yarı maratona yaklaşık 2 bin sporcu katılırken, yarış renkli görüntülere sahne oldu. Yarı maratonda 6 aylık hamile Özlem Işık eşiyle birlikte yarışa katılırken, sporculardan Gökhan Kılıç ise sevgilisi Ebide Gökengin'e bitiş noktasında sürpriz evlilik teklifi yaptı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği yarı maraton startı Ulus Anıtı önünde verildi. Farklı illerden yaklaşık 2 bin sporcunun katıldığı yar maratonda sporcular, Sazova Kültür Merkezi önünden geçerek yeniden Ulus Anıtı'na döndü. Yarı maratonu erkeklerde 1 saat 7 dakika ve 14 saniyelik süresiyle Geyate Fisseha Gelaw birinci, Fetene Alemu Regasa ikinci, Resul Çevik ise üçüncü oldu. Kadınlarda ise 1 saat 21 dakika 20 saniye ile Elif Dağdelen birinci, Sebahat Akpınar ikinci ve Gönül Çataltepe üçüncü tamamladı. Engelli sporcular için de özel bir koşu programı hazırlanan yara maratonda katılım ücretlerinin yüzde 10'u Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği 'ne bağışlandı.FİNİŞ ÇİZGİSİNDE EVLİLİK TEKLİFİ YAPTIYarışmada dereceye girenlere ödülleri verilirken, yarı maratonun finiş çizgisi renkli görüntülere sahne oldu. Sporculardan Gökhan Kılıç yarışa birlikte katıldığı sevgilisi Ebide Gökengin'e finiş çizgisinde elindeki yüzükle diz çökerek evlenme teklif etti. Gökhan Kılıç, sevgilisinden aldığı 'evet' cevabı üzerine büyük sevinç yaşarken, çifti ilk kutlayan ise diğer yarı maraton sporcuları oldu. Sporcu Gökhan Kılıç, bu tür organizasyonlara sürekli katıldıkları için böyle bir evlilik teklifi planladığını ifade ederek, "Maratona birlikte çok güzel başladık. Ayrıca ilişkimizi yarışta başlayıp yarışta taçlandırdık. Bu tür koşulara her zaman devam etmeye çalışacağız. Yuvamızı da bu şekilde kurmak ve çocuklarımızı da bu şekilde yaşatmak istiyoruz" dedi.Aldığı sürpriz evlilik teklifiyle şaşıran Ebide Gökengin ise, "Çok heyecanlıyım. Bunu hiç beklemiyordum. Benden önce bitiş çizgisine geldiği için içimden söyleniyordum. Çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.KARNINDA BEBEĞİYLE YARIŞA KATILDIEskişehir yarı maratonuna İzmir 'den katılan 6 aylık hamile Özlem Işık, eşi Uğur Işık ile birlikte yarıştı. Çift finiş çizgisine geldiğinde çevredekilerin büyük desteğini gördü. Altı yıldır koşucu olduğunu ve hamile olmasına rağmen yarışlara katılmak istediğini ifade eden Özlem Işık, "6 yıldır koşucuyum. Buraya İzmir'den geldik. Hamileliğimde de koşmayı hayal ediyordum ve şu anda 6 aylık hamileyim. Bugün 10 kilometreyi 59 dakikada koştum. Hayalim dokuzuncu aya kadar bebeğimle beraber koşmak. İnşallah bunu başaracağız. Eskişehir maratonu çok güzeldi. Organizasyon harikaydı. Çok memnun kaldık. Hedefimiz şu an tam maraton yapıp 42 kilometre koşmak. Eğer antrenmanlara uyarsam, sekizinci ayımda 42 kilometre koşacağım" dedi.'DOKTOR İZİN VERDİĞİ SÜRECE KOŞACAK'Uğur Işık ise doktorların izin verdiği sürece destek eşine destek olarak yarışlara katılacaklarını belirterek, "Ben eşime her türlü desteği vermeye çalışıyorum. Tabi öncelikle doktorumuz ne derse o. Doktor eğer uygun görürse ve eşim kendisini de iyi hissederse hedeflerimizi gerçekleştirebileceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

