Eskişehir'de rögar kapağından akan kanlar asfaltı kırmızıya bürüdü - Son Dakika
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Eskişehir'de rögar kapağından akan kanlar asfaltı kırmızıya bürüdü

09.07.2022 17:49
Eskişehir'de rögar kapağından akan kanlar asfaltı kırmızıya bürüdü

Kurban Bayramı vesilesiyle vatandaşlar kurban ibadetini gerçekleştirmek için telaşa düşerken, Eşkişehir'in Sivrihisar ilçesinde istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Logar kapağından akan kan sebiyle asfat kırmızıya büründü. Görüntüler çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kurban Bayramı tüm yurtta coşkuyla idrak edilirken, vatandaşlar da kurban ibadetini gerçekleştirmek için telaşa düştü. Kurban kesimlerinin temiz bir şekilde usulüne yapılması için ilgili yerler belediyeler tarafından belirlenirken, bazı noktalarda istenmeyen görüntüler de yaşanabiliyor.

ASFALT KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ

Eşkişehir'in Sivrihisar ilçesinde kurban kanının, yoldaki rögar kapağından aktığı görüldü. Rögardan akan kan sebebiyle asfalt adeta kırmızıya bürünürken, çevreden geçen vatandaşlar olayı cep telefonuyla kaydetti.

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Kurban Bayramı, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de rögar kapağından akan kanlar asfaltı kırmızıya bürüdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de rögar kapağından akan kanlar asfaltı kırmızıya bürüdü - Son Dakika
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