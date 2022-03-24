Eskişehir'de rögar kapaklarını çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'de rögar kapaklarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı'ndaki rögar kapaklarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Polis ekipleri, hırsızlık şüphelileri Engin T, Samet Ü. ile Mesut Y'yi saklandıkları adreslerde yakaladı.

Zanlıların evlerinde ve eklentilerinde yapılan aramada bir ruhsatsız av tüfeği, çalıntı olduğu belirlenen iki farklı isme ait kredi kartları, bir telefon ile masa saati ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Faturası bulunmayan veya çalıntı olduğu değerlendirilen ikinci el eşyanın kesinlikle satın alınmaması uyarısında bulunan emniyet yetkilileri, aksi halde hırsızlık malı satın almaktan işlem yapılabileceğini bildirdi.