Eşkişehir'de rögardan kurban kanı fışkırdı! Vatandaşlar o anları kayda aldı

Kurban Bayramı tüm yurtta coşkuyla idrak edilirken, vatandaşlar da kurban ibadetini gerçekleştirmek için telaşa düştü. Kurban kesimlerinin temiz bir şekilde usulüne yapılması için ilgili yerler belediyeler tarafından belirlenirken, bazı noktalarda istenmeyen görüntüler de yaşanabiliyor.

CADDE KIZILA BÜRÜNDÜ

Eşkişehir'in Sivrihisar ilçesinde kurban kanının, yoldaki rögar kapağından fışkırdığı görüldü. Rögardan akan kan sebebiyle cadde adeta kızıla bürünürken, çevreden geçen vatandaşlar olayı cep telefonuyla kaydetti.

İşte o görüntüler: