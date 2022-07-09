Eşkişehir'de rögardan kurban kanı fışkırdı! Vatandaşlar o anları kayda aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Eşkişehir'de rögardan kurban kanı fışkırdı! Vatandaşlar o anları kayda aldı

09.07.2022 18:40

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Eşkişehir'in Sivrihisar ilçesinde üzücü görüntüler ortaya çıktı. Rögar kapağından fışkıran kurban kanı sebebiyle tüm cadde kızıla büründü. Görüntüler çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Kurban Bayramı tüm yurtta coşkuyla idrak edilirken, vatandaşlar da kurban ibadetini gerçekleştirmek için telaşa düştü. Kurban kesimlerinin temiz bir şekilde usulüne yapılması için ilgili yerler belediyeler tarafından belirlenirken, bazı noktalarda istenmeyen görüntüler de yaşanabiliyor.

CADDE KIZILA BÜRÜNDÜ

Eşkişehir'in Sivrihisar ilçesinde kurban kanının, yoldaki rögar kapağından fışkırdığı görüldü. Rögardan akan kan sebebiyle cadde adeta kızıla bürünürken, çevreden geçen vatandaşlar olayı cep telefonuyla kaydetti.

İşte o görüntüler:

Eskişehir'de rögar kapağından akan kanlar asfaltı kırmızıya bürüdü
Eskişehir'de rögar kapağından akan kanlar asfaltı kırmızıya bürüdü
Eskişehir'de rögar kapağından akan kanlar asfaltı kırmızıya bürüdü
YORUMLAR
500
Kurban Bayramı'nda yine hayvanlar kaçtı, vatandaşlar zor anlar yaşadı Kurban Bayramı'nda yine hayvanlar kaçtı, vatandaşlar zor anlar yaşadı Son dakika haberleri... Selde jandarma ekiplerinin kurtardığı vatandaşlar o anları anlattı Son dakika haberleri... Selde jandarma ekiplerinin kurtardığı vatandaşlar o anları anlattı

Hassas İçerik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eşkişehir'de rögardan kurban kanı fışkırdı! Vatandaşlar o anları kayda aldı - Son Dakika


Son Dakika
18:30 Wimbledon tek kadınlarda şampiyon Elena Rybakina!
18:29 İki arkadaşın tartışması kanlı bitti! Bıçaklayarak öldürdü, kılık değiştirip kaçmaya çalıştı
17:55 Alman takımından ilginç hareket! Fenerbahçeli taraftarın Sörloth yorumuna yanıt verdiler
17:28 Gazeteci Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldı! Kötü haberi ünlü spor yazarı verdi
17:03 Türk Tabipleri Birliği'nden, Bahçeli'nin "Kapatılsın" sözlerine cevap: Burada olmaya devam edeceğiz
16:52 Acun Ilıcalı karşılaşma öncesi canlı yayında bombayı patlattı! Doğukan Sinik, Hull City'de top koşturacak
16:20 Kaza yapan alkollü turist araçtan inmedi, polisi dinlemeyerek kameralara poz verdi!
16:01 Attila Szalai'nin paylaştığı video sosyal medyada tepki topladı: Biz Arap değiliz
16:00 Kurbanlık keçi doğum yapınca kesilmedi!
19:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü! Birlik vurgusu dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2022 18:43:13. #1.11#
SON DAKİKA: Eşkişehir'de rögardan kurban kanı fışkırdı! Vatandaşlar o anları kayda aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement