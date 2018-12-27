Eskişehir'de Roma Dönemi Mermer Kral Heykeli Ele Geçirildi

ESKİŞEHİR'in Mahmudiye ilçesinde jandarma ekipleri, Roma dönemine ait olduğu belirtilen mermer kral heykeli ele geçirdi.

ESKİŞEHİR'in Mahmudiye ilçesinde jandarma ekipleri, Roma dönemine ait olduğu belirtilen mermer kral heykeli ele geçirdi.



Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmalarla elindeki tarihi eseri satmaya çalıştığı belirlenen Ayhan B.'yi takibe aldı. Ayhan B.'nin kullandığı otomobil, jandarma ekipleri tarafından Mahmudiye-Konya karayolunda durduruldu. Araçta yapılan aramada, bagajda, çuval içerisine konulmuş Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mermer kral heykeli ele geçirildi. Ayhan B. gözaltına alındı.



- Eskişehir

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