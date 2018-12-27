Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Roma Dönemi Mermer Kral Heykeli Ele Geçirildi

Eskişehir'de Roma Dönemi Mermer Kral Heykeli Ele Geçirildi

1 saat önce

ESKİŞEHİR'in Mahmudiye ilçesinde jandarma ekipleri, Roma dönemine ait olduğu belirtilen mermer kral heykeli ele geçirdi.

Eskişehir'de Roma Dönemi Mermer Kral Heykeli Ele Geçirildi, System.String[]
ESKİŞEHİR'in Mahmudiye ilçesinde jandarma ekipleri, Roma dönemine ait olduğu belirtilen mermer kral heykeli ele geçirdi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmalarla elindeki tarihi eseri satmaya çalıştığı belirlenen Ayhan B.'yi takibe aldı. Ayhan B.'nin kullandığı otomobil, jandarma ekipleri tarafından Mahmudiye-Konya karayolunda durduruldu. Araçta yapılan aramada, bagajda, çuval içerisine konulmuş Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mermer kral heykeli ele geçirildi. Ayhan B. gözaltına alındı.

- Eskişehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:33 Kaynak: DHA

Jandarma, Mahmudiye, Eskişehir, Roma, Güncel
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