Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Roma Dönemi'ne Ait Heykeller Ele Geçirildi

Eskişehir'de Roma Dönemi'ne Ait Heykeller Ele Geçirildi

1 saat önce

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda Roma Dönemi'ne ait heykelleri satmaya çalıştıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de Roma Dönemi'ne Ait Heykeller Ele Geçirildi, System.String[]
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda Roma Dönemi'ne ait heykelleri satmaya çalıştıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ellerindeki tarihi eser heykelleri satmaya çalıştıkları iddia edilen S.T, C.D. ve M.D.'nin bulunduğu otomobili Eskişehir-Ankara karayolu üzerinde bir dinlenme tesisi yakınlarında durdurdu. Ekipler tarafından araçta yapılan aramalarda Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 3 taş heykel ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43 Kaynak: İHA

Jandarma, Roma, Eskişehir, 3. Sayfa
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