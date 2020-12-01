Eskişehir'de ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 38 kişiye para cezası - Son Dakika

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek mühürlü iş yerinde kumar oynadığı belirlenen 38 kişiye, toplam 166 bin 250 lira para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, İstiklal Mahallesi'ndeki ruhsatsız iş yerine baskın düzenledi.

İş yerindeki 38 kişinin, sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek kumar oynadığı belirlendi.

Zanlılara, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Kabahatler Kanunu'na muhalefetten toplam 166 bin 250 lira para cezası uygulandı.

İş yerinin sorumlusu U.Ö. hakkında, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan adli işlem yapıldı.

İş yeri, zabıta ekiplerince mühürlendi.