ESKİŞEHİR - Ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 38 kişiye 166 bin 250 lira ceza - Son Dakika

Eskişehir'de daha önce mühürlenen ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 38 kişiye 166 bin 250 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Odunpazarı ilçesine bağlı Arifiye Mahallesi 2 Eylül Caddesi'nde bulunan ve daha önce mühürlenen dernek binasına düzenlediği operasyonda 38 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

Bu kişilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymamak ve kumar oynamaktan toplam 166 bin 250 lira ceza kesildi.

İş yeri sahibi Muharrem D. "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak, mühür fekki" suçlamasıyla gözaltına alındı.