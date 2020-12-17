Eskişehir'de ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 44 kişiye para cezası - Son Dakika

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek, ruhsatsız bir iş yerinde kumar oynadığı belirlenen 44 kişiye idari para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Odunpazarı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, İstiklal Mahallesi'ndeki ruhsatsız iş yerine baskın düzenledi.

Sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek kumar oynadığı tespit edilen 44 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Kabahatler Kanunu'na muhalefetten toplam 232 bin 100 lira ceza uygulandı.

İş yerinin sorumlusu hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan adli işlem yapıldı.

Ayrıca söz konusu adreste yapılan aramalarda, yivsiz av tüfeği ve buna ait 15 fişek ele geçirildi.

Daha önce aynı suçtan işlem yapılan iş yeri, Odunpazarı Belediyesine bağlı zabıta ekiplerince yeniden mühürlenerek kapatıldı.