Eskişehir'de rüşvet operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de masaj salonlarına yönelik fuhuş operasyonları ve denetimlerde uygulanan para cezalarını ve idari yaptırımları iptal etmeleri karşılığında rüşvet veren işletme sahipleri ile rüşvet aldığı iddia edilen kamu görevlilerine yönelik düzenlenen operasyonda 1'i kadın, 10 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte faaliyet gösteren masaj salonlarına düzenlenen baskınlarda ve denetimlerde uygulanan cezaların rüşvet karşılığında kamu görevlilerince iptal edildiği bilgisine ulaştı. Polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında, rüşvet veren işletme sahipleriyle, onlardan rüşvet aldığı öne sürülen kamu görevlilerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 1'i kadın, 10 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda rüşvet olaylarına ilişkin dijital ve basılı belgelere el konuldu.Asayiş Şubesi'nde ifadeleri alınan 10 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.