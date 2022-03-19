Eskişehir'de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı protesto edildi - Son Dakika
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Eskişehir'de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı protesto edildi

19.03.2022 17:41
Eskişehir'de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı protesto edildi

Eskişehir'de, Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Şubesi ve Ukrayna vatandaşları Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etti.

Eskişehir'de, Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Şubesi ve Ukrayna vatandaşları Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etti.

Kırım Tatarları ile Ukraynalıların yanı sıra birçok dernek ve vakıf üyesi, Anıtpark Meydanı'nda bir araya geldi. "İşgale ve savaşa hayır" sloganıyla düzenlenen mitinge CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve diğer ilgililer katıldı.

Kırım ve Ukrayna bayrakları ile sloganlar atan katılımcılar, Rusya'yı protesto etti.

Mitinge katılan Ukrayna vatandaşlarından Raisa Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlu ile kızının Kiev'de kalıp, Rusya'ya karşı ülkelerini savunduğunu söyledi.

Ukrayna halkının barış istediğini vurgulayan Yılmaz, "Ukraynalılar barış ister, savaşı değil. Bizim topraklarımız yanıyor. Yakınlarımızla görüşmeye çalışıyoruz. Biz barış bekliyoruz. Ukrayna halkının gösterdiği direnişten dolayı gururluyum." diye konuştu.

Kiev'den Eskişehir'e gelen Mariya Khomuch ise Rusya'nın attığı füzenin isabet ettiği evlerinin yerle bir olduğunu belirterek, savaşta kalan ailesiyle her gün görüşmeye çalıştığını söyledi.

Savaşın bitmesini istedikleri anlatan Khomuch, "Çünkü insanlar ölüyor, aç kalıyor. Şu anda orada yaşamak çok zor. Evleri bombalananlar bu soğukta sokaklarda kalıyor." dedi.

Eskişehir'de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı protesto edildi

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Kaynak: AA

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