Eskişehir'de saatler içerisinde binlerce şahıs denetlendi - Son Dakika

Eskişehir'de 671 polis ve 2 tim Çevik Kuvvet ekiplerinin katılımıyla kentin birçok noktasında denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 671 polis ve 2 tim Çevik Kuvvet personelinin katıldığını denetimlerde; parklar, internet kafeler, çocuk oyun salonları, il girişleri ve 8 ayrı kavşaklarda uygulama gerçekleştirildi. Denetimlerde 7 bin 605 şahsın GBT sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli ve 7 yoklama kaçağı yakalandı. Ayrıca izlem kaydı bulunan 2 şahıs da gerekli idari işlemlerin ardından filyasyon ekiplerine teslim edildi.

Öte yandan, umuma açık 168 işletmede gerçekleştirilen denetimlerde ise 8 yere işlem yapıldı. Uygulama sürecinde toplamda 564 araç kontrol edilirken, 10 araç ve 5 sürücüye işlem yapıldı. Trafik denetimleri kapsamında ise toplamda 15 bin 658 TL ceza uygulandı. - ESKİŞEHİR