Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de sağanak
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Eskişehir'de sağanak

1 saat önce

Eskişehir'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

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Eskişehir'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı.
Yağışa hazırlıksız yakalananlar, yakınlarındaki iş yerlerine sığındı. Vatandaşlar, su birikintilerinin üzerinden atlayarak geçmeye çalıştı.
Bodrum katlarındaki evleri su içinde kalan vatandaşlar ise kendi imkanları ile yağmur sularını tahliye etti.
Yağış nedeniyle trafikte meydana gelen aksamalar polis ekiplerinin çalışmasıyla giderildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:40 Kaynak: AA
Eskişehir, Güncel
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