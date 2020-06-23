Eskişehir'de sağanak - Son Dakika

Eskişehir'de sağanak
ESKİŞEHİR'de etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
ESKİŞEHİR'de etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Trafikte araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, bazı cadde ve sokaklarda yoğun yağmur suları birikti.
Hava sıcaklığının 17 dereceye düştüğü kentte, aniden bastıran sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar kapalı alanlara ve duraklara sığındı. Yoğun yağış nedeniyle trafikte araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Eskişehir- Ankara çevre yolunun bazı kesimlerinde yoğun sular nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi. Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi'nde bazı cadde ve sokaklarda yoğun su birikintileri oluştu. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla tıkanan kanalizasyon kapaklarını temizlemeye çalıştı. Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi'ndeki toptancılar sitesi önünde de yoğun su birikintileri nedeniyle araçlar geçiş yapmakta güçlük çekti. Belediye ekipleri de yağışın ardından tıkanan kanalizasyon kapaklarını açmak için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 02:16 Kaynak: DHA
Son Dakika 20:28 Son Dakika: Camilerde beş vakit cemaatle namaz kılınmaya başlanıyor 20:19 Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Azeri, intihar etti 20:15 Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı 19:55 Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi 18:54 Esenyurt'taki selde hayata uzanan el! Bodrum katta mahsur kalan vatandaşın yardım istediği anlar kameralara yansıdı 18:16 Devlet Bahçeli, FETÖ'den hüküm giyen yazarın davasının yeniden incelenmesini istedi 18:14 Esenyurt'ta sel sularında mahsur kalan çocuk mahalleli tarafından kurtarıldı 17:03 Akşener'in "İşsiz üniversiteli" diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı 14:37 İstanbul'un lüks semtinde yol göle döndü 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 11:56 Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa 11:20 Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi 10:18 HDP'li belediye başkanı, KCK soruşturmasından gözaltına alındı 10:13 Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor 10:01 Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor