Eskişehir'de sağanak etkili oldu

ESKİŞEHİR'de etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.

Kentte, aniden bastıran ve yaklaşık 10 dakika süren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara ve saçak altlarına sığındı. Sağanak nedeniyle Eskişehir- Ankara çevre yolu ile cadde ve sokakta su birikintisi oluştu.Meteoroloji verilerine göre, yağışlar bugün ve yarın aralıklarla sürecek. Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin su baskınlarına karşı yaptığı açıklamada ise, "Kuvvetli yağışlar beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.