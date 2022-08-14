Eskişehir'de sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu - Son Dakika
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Eskişehir'de sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu

14.08.2022 22:02
Eskişehir'de sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu

ESKİŞEHİR'de sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar suyla doldu, çok sayıda araç yolda kaldı.

ESKİŞEHİR'de sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar suyla doldu, çok sayıda araç yolda kaldı.

Eskişehir'de sağanak günlük yaşamı ve trafiği olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara ve saçak altlarına sığındı. Sağanak nedeniyle Eskişehir- Ankara çevreyolu ile cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşurken, bazı araçlar yolda kaldı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, suların tahliye edilmesi için çalışma yaptı. Birçok apartmanın da giriş katlarını su bastı. Meteoroloji verilerine göre son 24 saatte metrekareye 5.5 kilogram yağış düştü. Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin su baskınlarına karşı yaptığı açıklamada, "Kuvvetli yağışlar beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.


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Kaynak: DHA

Eskişehir, Tragger, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu - Son Dakika
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