Eskişehir'de sağanak, sokakları göle çevirdi - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de etkili olan sağanak yağmur, cadde ve sokakları göle çevirirken, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Çok sayıda araç yolda kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı.

Eskişehir'de hava sıcaklığı 25 dereceye düşerken, aralıkla hafif şekilde süren yağmur akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Cadde ve sokaklar yoğun yağış sonrasında göle dönerken, şiddetli yağış günlük yaşamı adeta felç etti. Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde yollar yoğun su birikintileriyle doldu. Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, çok sayıda araç da yolda kaldı. Eskişehir Şehir Hastanesi'nin karşısındaki açık otoparkta ise 3 araç çamura saplandı. Ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar da kovalarla su boşalttı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri kentin bir çok noktasında etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yaşanan su baskınlarını engellemek için çalışmalarını sürdürüyor.