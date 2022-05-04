ESKİŞEHİR'DE SAĞANAK VE DOLU - Son Dakika
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ESKİŞEHİR'DE SAĞANAK VE DOLU

04.05.2022 12:51

Eskişehir'de kenti beyaza bürüyen dolu ve sağanak yağış etkisini yitirdi.

Eskişehir'de kenti beyaza bürüyen dolu ve sağanak yağış etkisini yitirdi. Meteoroloji verilerine göre yaklaşık 30 dakika süren yağışla birlikte metrekareye 10 kilogram yağış düştü. Yoğun yağışın ardından Bursa ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan çere yolunda biriken sular nedeniyle yoğunluk yaşanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'ndeki Yunus Emre Halk Çarşısı'nın alt katında yer alan 100 araçlık otoparkı su bastı. AFAD ve Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekiplerince otoparkta biriken yağmur suları tahliye edildi. Dolu ve yağmur yağışıyla birlikte biriken sular nedeniyle trafiğe kapanan birçok cadde ise suların çekilmesiyle yeniden açıldı.

ESKİŞEHİR'DE SAĞANAK VE DOLU
ESKİŞEHİR'DE SAĞANAK VE DOLU
ESKİŞEHİR'DE SAĞANAK VE DOLU
ESKİŞEHİR'DE SAĞANAK VE DOLU

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Meteoroloji, Eskişehir, Tragger, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR'DE SAĞANAK VE DOLU - Son Dakika


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