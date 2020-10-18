Eskişehir'de sağanak ve dolu etkili oldu - Son Dakika

Eskişehir'de şiddetli yağış ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte öğleden sonra aniden bastıran dolu ve sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, vidanjör yardımıyla tıkanan rögarları açtı.

Eskişehir- Ankara kara yolundaki ESTİM Toptancılar Sitesi Kavşağı'nda ise çok sayıda araç, su birikintisi nedeniyle mahsur kaldı.

Polis ekipleri, trafik düzeninin sağlanması için çalışma yaptı.