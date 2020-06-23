Eskişehir'de sağanak yağış - Son Dakika

Eskişehir'de sağanak yağış

ESKİŞEHİR'de etkili olan sağanak yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Trafikte araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, bazı cadde ve sokaklarda yoğu yağmur suları birikti.

Hava sıcaklığının 17 dereceye düştüğü kentte, aniden bastıran sağanak yağış günlük yaşam olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar kapalı alanlara ve duraklara sığındı. Yoğun yağış nedeniyle trafikte araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Eskişehir- Ankara çere yolunun bazı kesimlerinde yoğun sular nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi. Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi'nde bazı cadde ve sokaklarda yoğun su birikintileri oluştu. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla tıkanan kanalizasyon kapaklarını temizlemeye çalıştı. Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi'ndeki toptancılar sitesi önünde de yoğun su birikintileri nedeniyle araçlar geçiş yapmakta güçlük çekti. Belediye ekipleri de yağışın ardından tıkanan kanalizasyon kapaklarını açmak için çalışma başlattı.