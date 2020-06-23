Eskişehir?de sağanak yağış
ESKİŞEHİR'de etkili olan sağanak yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
ESKİŞEHİR'de etkili olan sağanak yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Trafikte araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, bazı cadde ve sokaklarda yoğu yağmur suları birikti.Hava sıcaklığının 17 dereceye düştüğü kentte, aniden bastıran sağanak yağış günlük yaşam olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar kapalı alanlara ve duraklara sığındı. Yoğun yağış nedeniyle trafikte araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Eskişehir- Ankara çere yolunun bazı kesimlerinde yoğun sular nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi. Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi'nde bazı cadde ve sokaklarda yoğun su birikintileri oluştu. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla tıkanan kanalizasyon kapaklarını temizlemeye çalıştı. Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi'ndeki toptancılar sitesi önünde de yoğun su birikintileri nedeniyle araçlar geçiş yapmakta güçlük çekti. Belediye ekipleri de yağışın ardından tıkanan kanalizasyon kapaklarını açmak için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 03:31 Kaynak: DHA
Son Dakika 21:30 Esenyurt'taki selde hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Ölümü tattım 20:52 Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor 20:28 Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı 20:15 Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı 14:25 İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı 12:28 Son Dakika: CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 11:56 Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa 11:20 Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi 10:31 5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı 10:30 Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı 10:13 Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor 10:01 Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor 09:59 Koronavirüs salgınında dün, dünya genelindeki günlük vaka sayısında rekor kırıldı 07:33 Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor