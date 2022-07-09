Eskişehir'de sağanak yağış kabusu: Mahsur kalan çocuğu sırtında taşıyarak karşıya geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de sağanak yağış kabusu: Mahsur kalan çocuğu sırtında taşıyarak karşıya geçirdi

09.07.2022 21:06
Eskişehir'de sağanak yağış kabusu: Mahsur kalan çocuğu sırtında taşıyarak karşıya geçirdi

Eskişehir'de sağanak yağış kabusu: Mahsur kalan çocuğu sırtında taşıyarak karşıya geçirdi -Salih Tunç: -"Muhtarlığa gittiğin zaman Vişnelik'te oturmak bir ayrıcalıktır diyor ama görüyorsunuz ayrıcalık burada" Eskişehir'de akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, günlük hayatı...

Eskişehir'de sağanak yağış kabusu: Mahsur kalan çocuğu sırtında taşıyarak karşıya geçirdi

-Salih Tunç:

-"Muhtarlığa gittiğin zaman Vişnelik'te oturmak bir ayrıcalıktır diyor ama görüyorsunuz ayrıcalık burada"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Yollarda su birikintileri oluşurken, bazı apartmanların alt katını da su bastı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün geçtiğimiz gün yaptığı uyarıların ardından, Eskişehir'in kent merkezinde sağanak yağış etkili oldu. Akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağışın ardından bazı yollarda yoğun su birikintileri oluşurken, araçlar da ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçların ise yolda kaldığı görüldü. Ayrıca tramvay yolunda oluşan su birikintileri de seferlerin aksamasına neden oldu. Ekipler, tramvay yolunda temizlik çalışması yaptı.

Kısa sürede şiddetini artıran sağanak yağış sonrası vatandaşlar da sokaklarda mahsur kaldı. Kurtuluş Mahallesi'nde yardımsever bir vatandaşın mahsur kalan çocukları kaldırıma taşıdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Karşıdan karşıya geçerken zor anlar yaşayan bir kadının düştüğü anlar da görüntülerde yer aldı.

"Bu sene hatırladığım dördüncü kez böyle oluyor"

Yaşadığı apartmanın önü ve giriş tarafı sular altında kalan Salih Tunç, yağışla birlikte sürekli su baskının yaşandığını belirterek, "Şiddetli yağış haberlerini almıştık zaten daha önce. Burası Eskişehir'in Vişnelik Mahallesi, muhtarlığa gittiğin zaman Vişnelik'te oturmak bir ayrıcalıktır diyor ama görüyorsunuz ayrıcalık burada. Her yağmur burası, aynı Porsuk Çayı gibi oluyor. Alttaki evlere kadar sular girdi. Bu sene hatırladığım dördüncü kez böyle oluyor" dedi.

YORUMLAR
500
Eskişehir ve Bilecik'te sağanak; sokaklar suyla doldu, evleri su bastı Eskişehir ve Bilecik'te sağanak; sokaklar suyla doldu, evleri su bastı ESKİŞEHİR - Sağanak, su baskınlarına neden oldu ESKİŞEHİR - Sağanak, su baskınlarına neden oldu
Kaynak: İHA

Eskişehir, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de sağanak yağış kabusu: Mahsur kalan çocuğu sırtında taşıyarak karşıya geçirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:29 Şarampole yuvarlanan otomobildeki çift hayatını kaybetti! Oğlu ve gelinleri ağır yaralandı
20:27 Sri Lanka'daki protestolar için Türkiye'den çağrı yapıldı: Şiddetten kaçınılmalı
20:26 FIFA kokartlı bir hakem Igor Benevenuto eşcinsel olduğunu açıkladı
20:25 Sergio Oliveira resmen Galatasaray'da! İşte bonservis bedeli
20:24 Feci kazada iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
19:39 Sri Lanka'da protestocular, başbakanın evini yaktı
19:20 Beşiktaş ilk hazırlık karşılaşmasını kazandı! Werder Bremen 2-1 mağlup oldu
18:41 Siyahi aileye metroda ırkçılık yakan şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı
18:40 Eşkişehir'de rögardan kurban kanı fışkırdı! Vatandaşlar o anları kayda aldı
18:30 Wimbledon tek kadınlarda şampiyon Elena Rybakina!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2022 21:11:17. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de sağanak yağış kabusu: Mahsur kalan çocuğu sırtında taşıyarak karşıya geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement