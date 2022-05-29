Sağanak yağış kazaları beraberinde getirdi - Son Dakika
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Sağanak yağış kazaları beraberinde getirdi

29.05.2022 19:01

Sağanak yağış kazaları beraberinde getirdi Eskişehir-Bursa karayolunda sağanak yağış nedeniyle aynı anda üç farklı trafik kazası meydana geldi.

Sağanak yağış kazaları beraberinde getirdi

ESKİŞEHİR - Eskişehir- Bursa karayolunda sağanak yağış nedeniyle aynı anda üç farklı trafik kazası meydana geldi.

Eskişehir'de etkili olan sağanak yağış sürücülere zor anlar yaşattı. Eskişehir-Bursa karayolunda aynı anda meydana gelen üç farklı trafik kazasında 2 tır, 1 minibüs ve 1 otomobilde maddi hasar oluştu. Bursa istikametinde seyreden 34 ETL plakalı otomobil, sağanak yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Aynı anda meydana gelen diğer bir trafik kazasında ise Bursa istikametine ilerleyen 66 LM 957 çekici plakalı tır, önünde seyreden başka bir tıra çarptı. Bir minibüs de lastiğinin patlaması sonucu yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Meydana gelen kazalar nedeniyle Eskişehir-Bursa karayolu yaklaşık 1 saat boyunca ulaşıma kapandı. Kazalarda maddi hasar oluşan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Sağanak yağış kazaları beraberinde getirdi
Sağanak yağış kazaları beraberinde getirdi
Sağanak yağış kazaları beraberinde getirdi
Sağanak yağış kazaları beraberinde getirdi
Sağanak yağış kazaları beraberinde getirdi
Sağanak yağış kazaları beraberinde getirdi
Sağanak yağış kazaları beraberinde getirdi
Sağanak yağış kazaları beraberinde getirdi
Sağanak yağış kazaları beraberinde getirdi
Sağanak yağış kazaları beraberinde getirdi
Sağanak yağış kazaları beraberinde getirdi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Eskişehir, Minibüs, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sağanak yağış kazaları beraberinde getirdi - Son Dakika


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