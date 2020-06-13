Eskişehir'de sağanak yağmur - Son Dakika

Eskişehir'de sağanak yağmur

ESKİŞEHİR'de aniden bastıran yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar duraklara ve işyerlerine sığınırken, bazı caddelerde su birikintileri oluştu.

Eskişehir'de hava sıcaklığı 15 dereceye kadar düşerken aniden başlayan sağanak yağmur, günlük yaşamı ve trafiği olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan AVM'ler, işyerleri ve duraklara sığındı. Yoğun yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, trafikte de aksamalara neden oldu. Yaklaşık yarım saat süren yağmur yağışı daha sonra yerini güneşli bir havaya bıraktı.