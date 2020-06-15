Eskişehir'de sağanak; yollar göle döndü, araç mahsur kaldı - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kuru gıda toptancılarının bulunduğu siteyi su basarken, çok sayıda araç göle dönen yollarda mahsur kaldı.

Eskişehir'de hava sıcaklığı 16 dereceye düşerken, aniden bastıran sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar AVM'lere ve iş yerlerine sığındı. Yoğun yağış nedeniyle kent merkezinin yanı sıra çevre yolunda yoğun su birikintileri oluştu. Ankara yönüne giden birçok araç yolda kaldı. Özellikle kuru gıda toptancılarının bulunduğu site su altında kaldı. Kavşakta toplanan su nedeniyle onlarca araç yolda kaldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tıkanan kanalizasyon kapaklarını açmak için çalışma başlattı.