Eskişehir'de sağlık çalışanları için psikososyal destek hattı - Son Dakika

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık çalışanları için psikososyal destek hattı kurdu.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgınının, insanların fiziksel olduğu kadar ruhsal açıdan da etkilediğini belirtti.

Bu salgınla mücadelede herkese görev düştüğünü ifade eden Bilge, şöyle devam etti:

" Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart tarihinden bu yana çalışmalarına aralıksız devam eden sağlık çalışanlarına yönelik kurulan psikososyal destek il koordinasyon merkezi, hafta içi her 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek. Psikiyatri uzmanı, sosyal çalışmacı, psikolog, sosyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen gibi konusunda uzman bir ekibin cevap vereceği destek hattını telefonla arayarak danışmanlık hizmeti alabilecekler. Sağlık çalışanlarımız, valiliğimiz bünyesinde ve sağlık müdürlüğümüz koordinasyonunda kurulan hatta 0 222 233 78 78 numaralı telefondan ulaşabilirler."