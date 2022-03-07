Eskişehir'de sağlık çalışanları şehit anneleri için deri cüzdan dikti - Son Dakika
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Eskişehir'de sağlık çalışanları şehit anneleri için deri cüzdan dikti

07.03.2022 15:43
Eskişehir'de sağlık çalışanları şehit anneleri için deri cüzdan dikti

Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde görevli 200 kadın personel, diktikleri 300 deri cüzdanı kentteki şehit annelerine hediye etti.

Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde görevli 200 kadın personel, diktikleri 300 deri cüzdanı kentteki şehit annelerine hediye etti.

Başhekim Dr. Veli Görkem Pala, yaptığı yazılı açıklamada, her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınların emeğine ve değerine dikkat çekmek amacıyla birçok etkinlik düzenlediklerini kaydetti.

Çifteler Belediyesi ve Eskişehir Tepebaşı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile ortak bir projede buluştuklarını ifade eden Pala, şunları bildirdi:

"Proje kapsamında Eskişehir Tepebaşı Halk Eğitim Merkezi eğitmenleri, kadın personelimizden gönüllü olanlara deri cüzdan dikme kursu verdi. 3 gün süren ve 8 grupta yaklaşık 200 kadın personelin katıldığı kurslarda 300 el emeği cüzdan üretildi. Cüzdanlar, Eskişehirli şehitlerin kentte yaşayan annelerine ulaştırıldı."

Başhekimlikte 15 yıldır görev yapan Acil Tıp Teknisyeni Meryem Duman ise el emeği, göz nuruyla ürettikleri deri cüzdanları dünyadaki en değerli varlıkları olan evlatlarını vatan için şehit veren annelerle paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şehit anneleri ziyaretlerine katılan ekipte yer alan Paramedik Demet Özbay da annelerin mutluluğunu, gururunu ve gözlerindeki sevgiyi görmenin kendileri için en büyük hediye olduğunun altını çizdi.

2007 yılında şehit olan Piyade Er Murat Tuzsuz'un annesi Mualla Tuzsuz da sağlık çalışanlarının anlamlı hediyesini, oğlunun kokusunun sindiği dolapta saklayacağını bildirdi.

Proje kapsamında Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık ve AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan ile eşleri de sağlık personeliyle birlikte eğitim alarak, şehit anneleri için deri cüzdan dikti.

Şehit annelerine verilen hediyelerin içinde Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği kadın personelinden bir not da yer aldı.

8 Mart'ta erkekler nöbet tutacak

Öte yandan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve kent genelindeki 40 acil sağlık hizmetleri istasyonunda görev yapan kadın personel, nöbeti erkek çalışma arkadaşlarına devredecek.

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Eskişehir, Ambulans, Şehit, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de sağlık çalışanları şehit anneleri için deri cüzdan dikti - Son Dakika


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