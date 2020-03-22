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Eskişehir'de sağlık çalışanlarına "ücretsiz ulaşım" imkanı sağlandı
7 saat önce
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı fedakarca mücadele veren sağlık çalışanlarının şehir içi ulaşımından ücretsiz faydalanacağı bildirildi.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı fedakarca mücadele veren sağlık çalışanlarının şehir içi ulaşımından ücretsiz faydalanacağı bildirildi.
Belediyenin Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Bu kutsal mücadelede daima yanınızdayız. Kovid-19 tedbirlerimiz kapsamında kamu ve özelde çalışan tüm sağlık çalışanlarımız kurum kimliklerini göstererek tramvaylarımız ve belediye otobüslerimizden ücretsiz faydalanabilir. Panik yok, tedbir var. Evde kal Eskişehir."
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 06:32 Kaynak: AA
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