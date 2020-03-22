Eskişehir'de sağlık çalışanlarına "ücretsiz ulaşım" imkanı sağlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de sağlık çalışanlarına 'ücretsiz ulaşım' imkanı sağlandı - Son Dakika

Eskişehir'de sağlık çalışanlarına "ücretsiz ulaşım" imkanı sağlandı

7 saat önce

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı fedakarca mücadele veren sağlık çalışanlarının şehir içi ulaşımından ücretsiz faydalanacağı bildirildi.

Eskişehir'de sağlık çalışanlarına

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı fedakarca mücadele veren sağlık çalışanlarının şehir içi ulaşımından ücretsiz faydalanacağı bildirildi.

Belediyenin Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu kutsal mücadelede daima yanınızdayız. Kovid-19 tedbirlerimiz kapsamında kamu ve özelde çalışan tüm sağlık çalışanlarımız kurum kimliklerini göstererek tramvaylarımız ve belediye otobüslerimizden ücretsiz faydalanabilir. Panik yok, tedbir var. Evde kal Eskişehir."

Eskişehir, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 06:32 Kaynak: AA

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