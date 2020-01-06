Eskişehir'de sahte hesaptan kar tatili mesajı atıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de sahte hesaptan kar tatili mesajı atıldı - Son Dakika

Eskişehir'de sahte hesaptan kar tatili mesajı atıldı

6 saat önce

Eskişehir Valiliği adına sosyal medya üzerinden açılan sahte hesaptan okulların yarın da tatil olduğunun duyurulması bilgi kirliliğine neden oldu.

Eskişehir'de sahte hesaptan kar tatili mesajı atıldı, System.String[]

Eskişehir Valiliği adına sosyal medya üzerinden açılan sahte hesaptan okulların yarın da tatil olduğunun duyurulması bilgi kirliliğine neden oldu.


Eskişehir Valiliği adına sosyal medya üzerinden sahte hesap açıldı. Açılan sahte hesapta eğitim öğretiminin yarın da (07.02.2020 tarihinde) kar yağışı nedeniyle tatil edildiği belirtildi. Mesajın kısa sürede yayılmasıyla şehir merkezinde bilgi kirliliği yaşandı. Yetkililer tarafından ise kar tatili için Eskişehir Valiliğinin resmi sitesinden yapılan açıklamanın dışında diğer bilgilere itibar edilmemesi gerektiği belirtildi. Sahte hesapla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 05:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tuğba Özay'dan büyük gaf: 80 milyonluk büyük ikramiyeyi 80 milyon kişiye dağıtırdım
Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi İstanbul'a geldi Ünlü model Bella Hadid, bikinili pozunu paylaştı! Kusursuz fiziğiyle mest etti İngiliz model Elizabeth Hurley, cesur pozlarıyla dikkat çekti

Son Dakika Haberleri
00:10 ABD Savunma Bakanı Esper, Irak'tan çekileceklerine dair sosyal medyadaki mektubu yalanlayarak,... - Son Dakika
00:10 İstanbul'da şiddetli yağış ve rüzgar - Son Dakika
00:07 Isparta ve 8 ilçesinde okullara kar tatili - Son Dakika
00:06 ABD Bağdat Büyükelçiliği karşısına Süleymani'nin posteri asıldı - Son Dakika
00:06 Ovacık'ta okullar 1 gün tatil edildi - Son Dakika
23:43 Ankara'daki kar yağışından sonra gözler İstanbul'a çevrildi! 'İstanbul'a kar yağacak mı?' sorusu en çok aratılan cümleler içerisinde - Son Dakika
22:45 Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 00:14:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehir'de sahte hesaptan kar tatili mesajı atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]