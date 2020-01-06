Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de sahte hesaptan kar tatili mesajı atıldı - Son Dakika
Eskişehir'de sahte hesaptan kar tatili mesajı atıldı
6 saat önce
Eskişehir Valiliği adına sosyal medya üzerinden açılan sahte hesaptan okulların yarın da tatil olduğunun duyurulması bilgi kirliliğine neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 05:44 Kaynak: İHA
Eskişehir Valiliği adına sosyal medya üzerinden açılan sahte hesaptan okulların yarın da tatil olduğunun duyurulması bilgi kirliliğine neden oldu.
Eskişehir Valiliği adına sosyal medya üzerinden sahte hesap açıldı. Açılan sahte hesapta eğitim öğretiminin yarın da (07.02.2020 tarihinde) kar yağışı nedeniyle tatil edildiği belirtildi. Mesajın kısa sürede yayılmasıyla şehir merkezinde bilgi kirliliği yaşandı. Yetkililer tarafından ise kar tatili için Eskişehir Valiliğinin resmi sitesinden yapılan açıklamanın dışında diğer bilgilere itibar edilmemesi gerektiği belirtildi. Sahte hesapla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika Tuğba Özay'dan büyük gaf: 80 milyonluk büyük ikramiyeyi 80 milyon kişiye dağıtırdım Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi İstanbul'a geldi Ünlü model Bella Hadid, bikinili pozunu paylaştı! Kusursuz fiziğiyle mest etti İngiliz model Elizabeth Hurley, cesur pozlarıyla dikkat çekti