Eskişehir'de sahte içki operasyonu - Son Dakika
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Eskişehir'de sahte içki operasyonu

11.09.2022 12:22
Eskişehir'de sahte içki operasyonu

Eskişehir'de sahte içki imal ettiği öne sürülen 4 kişi hakkında işlem yapıldı.

Eskişehir'de sahte içki imal ettiği öne sürülen 4 kişi hakkında işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte sahte içki imal edenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Harekete geçen ekipler, şüphelileri sahte içkiyi başkasına satarken yakaladı. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda damıtma düzeneği, 30 litre sahte içki, anason yağı, termometre ve baş şişe ele geçirildi.

İlgili kanuna muhalefet suçundan haklarında işlem yapılan 4 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de sahte içki operasyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de sahte içki operasyonu - Son Dakika
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