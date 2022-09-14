Eskişehir'de düzenlenen sahte içki operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de düzenlenen sahte içki operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

14.09.2022 15:35
Eskişehir'de düzenlenen sahte içki operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de sahte içki imal ettiği öne sürülen 5 kişi hakkında işlem yapıldı.

Eskişehir'de sahte içki imal ettiği öne sürülen 5 kişi hakkında işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte sahte içki imal edenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Harekete geçen ekipler, belirlenen 3 ayrı adrese düzenlediği operasyonda 5 kişiyi yakaladı.

Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda damıtma düzeneği, 34 litre sahte içki, anason yağı, 102 boş şişe ele geçirildi.

"Kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" ettikleri iddia edilen 5 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

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Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de düzenlenen sahte içki operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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