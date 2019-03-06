Eskişehir'de Sahte İçki İmalathanesine Baskın: 2 Gözaltı
58 dakika önce
ESKİŞEHİR'de sahte içki üretimi yapıldığı belirlenen eve düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
ESKİŞEHİR'de sahte içki üretimi yapıldığı belirlenen eve düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Evde, alkol üretiminde kullanılan malzemeler ile 240 litre sahte içki ele geçirildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, kent merkezindeki bir evde kaçak içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Mahkeme kararıyla eve baskın düzenleyen polis, gaz ocağı, bakır kazan, soğutma ve damıtmada kullanılan variller buldu. Plastik
bidonlar içerisinde de 240 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.
- Eskişehir
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:49 Kaynak: DHA
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