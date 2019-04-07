Eskişehir'de Sahte İçki Operasyonu
1 saat önce
Eskişehir'de, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda piyasaya sahte içki sürmeye çalıştıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir
'de, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda piyasaya sahte içki sürmeye çalıştıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Doğankaya Mahallesi'nde yaşayan R.D. ile C.D'nin evlerinde ürettikleri sahte içkiyi vatandaşlara sattığı ihbarını aldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, sahte içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme, içki aromaları ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:43 Kaynak: AA
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