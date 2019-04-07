Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Sahte İçki Operasyonu

Eskişehir'de Sahte İçki Operasyonu

1 saat önce

Eskişehir'de, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda piyasaya sahte içki sürmeye çalıştıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de Sahte İçki Operasyonu, System.String[]
Eskişehir'de, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda piyasaya sahte içki sürmeye çalıştıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğankaya Mahallesi'nde yaşayan R.D. ile C.D'nin evlerinde ürettikleri sahte içkiyi vatandaşlara sattığı ihbarını aldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, sahte içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme, içki aromaları ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:43 Kaynak: AA

Jandarma, Eskişehir, Güncel
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