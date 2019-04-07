Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Sahte İçki Operasyonu

Eskişehir'de Sahte İçki Operasyonu

1 saat önce

Eskişehir'de piyasaya sahte içki süren 2 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Eskişehir'de Sahte İçki Operasyonu, System.String[]
Eskişehir'de piyasaya sahte içki süren 2 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğankaya Mahallesi'nde yaşayan R.D. ile C.D.'nin evlerinde sahte içki üretip sattığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Evlerde yapılan aramada çok sayıda sahte içki yapımında kullanılan malzeme, içki aromaları ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:04 Kaynak: İHA

Jandarma, Eskişehir, 3. Sayfa
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