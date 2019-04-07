Eskişehir'de Sahte İçki Operasyonu
1 saat önce
Eskişehir'de piyasaya sahte içki süren 2 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.
Eskişehir
'de piyasaya sahte içki süren 2 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Doğankaya Mahallesi'nde yaşayan R.D. ile C.D.'nin evlerinde sahte içki üretip sattığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Evlerde yapılan aramada çok sayıda sahte içki yapımında kullanılan malzeme, içki aromaları ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:04 Kaynak: İHA
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