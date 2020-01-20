Eskişehir'de sahte içki operasyonu - Son Dakika

Kent merkezi girişinde şüpheli bir otomobili durduran ekipler, araçta 168 şişe alkol ve alkol yapımında kullanılan 77 kit ele geçirdi.

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Hem çaldılar hem de dalga geçer gibi "öncesi ve sonrası" fotoğrafı çektiler