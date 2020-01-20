Eskişehir'de sahte içki operasyonu - Son Dakika
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Eskişehir'de sahte içki operasyonu

7 saat önce

Eskişehir'de düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de sahte içki operasyonu, System.String[]

Eskişehir'de düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente sahte içki getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kent merkezi girişinde şüpheli bir otomobili durduran ekipler, araçta 168 şişe alkol ve alkol yapımında kullanılan 77 kit ele geçirdi.

Olayla ilgili otomobil sürücüsü B.A. gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:34 Kaynak: AA
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