Eskişehir'de Sahte İçki Operasyonu: 2 Gözaltı

ESKİŞEHİR'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, piyasaya sahte içki sürmeye çalıştıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, piyasaya sahte içki sürmeye çalıştıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda, Doğankaya Mahallesi'nde R.D. ile C.D.'nin evlerinde sahte içki ürettiklerini belirledi. Evlere operasyon düzenleyen jandarma çok sayıda sahte içki yapımında kullanılan malzeme, içki aromaları ile 1 ruhsatsız ev tüfeği ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



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