Eskişehir'de sahte içki operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Eskişehir'de polisin düzenlediği sahte içki operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçak ve sahte içki satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda yakalanan iki zanlının ev ve iş yerlerinde, sahte içki yapımında kullanılan bin 200 şişe etil alkol ile 110 şişe sahte rakı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.